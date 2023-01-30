Красноярский минздрав обязали компенсировать моральный вред пациенту за отсутствие лекарств для онкобольных

В Красноярском крае суд обязал минздрав компенсировать моральный вред местной жительнице за отсутствие лекарств для онкобольных в аптеке, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, проверка была проведена после жалобы пациентки на отказ в выдаче льготного препарата. Как объяснили женщине, медикамент отсутствовал на складе.

«Поскольку промедление в лечении могло негативно сказаться на здоровье, женщина была вынуждена купить препарат за свой счет, потратив на него более 40 тыс. рублей», - сообщает ведомство.

Также по иску прокуратуры министерство здравоохранения края суд обязал возместить расходы за самостоятельно приобретенный лекарственный препарат.

В прошлом году родители инсулинозависимых детей из Новосибирска обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с жалобами на несвоевременное и не в полном объеме получение медпрепаратов: сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и др., сообщается на сайте ведомства.

Ранее Росстат сообщил, что медикаменты в двух регионах Сибири – Новосибирской области и Красноярском крае в 2022 году подорожали в сравнении с годом ранее в среднем на 8%, а в отдельных случаях — более чем на 10%.

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Лолита Белова