В Черноземье заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 33%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 23 по 29 января в Черноземье было выявлено 1 516 новых случаев заболевания. Это на 33% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 1 010 пациентов.

Всего с начала пандемии по 29 января коронавирусом заболели 1 237 674 человека. За это время выздоровели 1 212 937 пациента (за неделю — 688). От последствий COVID-19 скончался 21 931 человек (за неделю — восемь).

В Белгородской области с 23 по 29 января выявлено 306 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 196, за все время — 165 318). Выздоровели 192 человека (всего — 162 591). Еще семь пациентов умерли (всего — 2 332).

с 23 по 29 января выявлено 306 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 196, за все время — 165 318). Выздоровели 192 человека (всего — 162 591). Еще семь пациентов умерли (всего — 2 332). В Воронежской области выявлено 562 новых случая коронавируса (неделей ранее — 382, за все время — 742 124). Выздоровели 184 человека (всего — 462 464). Еще один пациент умер (всего — 8 612).

выявлено 562 новых случая коронавируса (неделей ранее — 382, за все время — 742 124). Выздоровели 184 человека (всего — 462 464). Еще один пациент умер (всего — 8 612). В Курской области выявлено 189 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 147, за все время — 150 545). Выздоровели 98 человек (всего — 147 730). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 536).

выявлено 189 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 147, за все время — 150 545). Выздоровели 98 человек (всего — 147 730). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 536). В Липецкой области выявлено 220 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 136, за все время — 176 746). Выздоровели 73 человека (всего — 172 442). Еще два пациента умерли (всего — 3 949).

выявлено 220 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 136, за все время — 176 746). Выздоровели 73 человека (всего — 172 442). Еще два пациента умерли (всего — 3 949). В Орловской области выявлено 109 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 71, за все время — 135 099). Выздоровели 50 человек (всего — 132 945). Еще один пациент умер (всего — 1 978).

выявлено 109 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 71, за все время — 135 099). Выздоровели 50 человек (всего — 132 945). Еще один пациент умер (всего — 1 978). В Тамбовской области выявлено 130 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 78, за все время — 137 842). Выздоровел 91 человек (всего — 134 765). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 524).

Всего в России с начала пандемии по 29 января 2023 года был выявлен 21 938 421 случай коронавируса. Выздоровело за этот период 21 339 316 человек, умерло — 394 984.

О динамике заболеваемости в 2022 году читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Грипп примеряет корону».

Александр Прытков

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