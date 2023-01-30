Строительство и эксплуатация северо-восточного обхода Курска может потребовать более 30 млрд рублей

Проект концессии по строительству северо-восточного обхода Курска оценивается в более чем 30 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облправительстве. По данным властей, «не менее» половины от общего объема инвестиций составят частные средства.

В 2022 году начались переговоры по реализации проекта сразу с несколькими компаниями. В частности, вопрос обсуждался с инвесторами в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда была раскрыта только одна организация — московское АО «Дорожно-строительная компания "Автобан"», главой и основным владельцем которой является депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Андреев.

В том же месяце сообщалось о переговорах со структурой компании «Путепроводы регионов холдинг», блокирующей пакет в которой принадлежит Газпромбанку. В июле дочерняя компания Газпромбанка ООО «ИФР-Обход Курска» подала концессионную инициативу, которая стала продолжением договоренностей, достигнутых на ПМЭФ.

Северо-восточный обход Курска станет платной магистралью, которая соединит федеральную дорогу на Воронеж с трассой М-2 «Крым». Ее протяженность может превысить 26 км, ориентировочный трафик — более 16 тыс. автомобилей в сутки.

О концессии по обновлению трамвайной инфраструктуры Курска читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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