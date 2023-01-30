Энергетики «Пермэнерго» приняли участие в заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Пермского края

В городе Перми под руководством заместителя председателя правительства Пермского края Андрея Кокорева состоялось заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.

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Участие в нем приняли представители профильных региональных ведомств и основных ресурсоснабжающих организаций Прикамья.

В ходе заседания участники обсудили вопросы, связанные с обеспечением бесперебойного электроснабжения потребителей и оперативным реагированием на аварийные ситуации во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 года.

По словам представителей филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго», отопительный период 2022/2023 года проходит в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

«Все производственные отделения компании готовы к несению повышенных нагрузок и надежному обеспечению потребителей электрической энергией в период прохождения осенне-зимнего максимума. На финансирование мероприятий ремонтной программы «Пермэнерго» в 2022 году было направлено 920 млн рублей. Аварийный резерв предприятия укомплектован необходимым оборудованием на 100%. Проведены противоаварийные учения и тренировки. Сформированы 23 мобильные бригады, подготовленные к выполнению восстановительных работ и оснащенные всем необходимым инструментом, материалами, транспортом. В постоянной готовности находится более 30 единиц резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью более 2,8 МВт», – отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник центра управления сетями «Пермэнерго» Александр Палкин.

Заместитель председателя краевого правительства Андрей Кокорев поручил руководителям организаций обеспечить особый контроль за качественным функционированием электросетевого хозяйства Прикамья.

«Энергетический комплекс края ежегодно доказывает свою надежность. Бесперебойное электроснабжение обеспечивает комфорт и безопасность граждан, устойчивую работу предприятий, социальных и стратегических объектов. Важно оперативно реагировать на нештатные ситуации», – подчеркнул Андрей Кокорев.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены вопросы по электро- и газоснабжению предприятий, выполняющих гособоронзаказ, а также по укреплению платежной дисциплины потребителей энергоресурсов в Пермском крае.

ОАО «МРСК Урала»