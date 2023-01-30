Сбербанк выдал «Синара-Девелопмент» 2,6 млрд рублей на строительство Новокольцовского

Застройщик «Синара–Девелопмент» получил 2,6 млрд руб. кредита от Сбербанка на строительство района Новокольцовский в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании. Помимо этого, банк предоставил банковскую гарантию по контракту строительства кампуса УрФУ в Новокольцовском.

Район Новокольцовский строится на юго-востоке Екатеринбурга в границах улиц Кольцовский тракт - Чистая - Сибирский тракт - ЕКАД. Его площадь составит 82,6 га. Запланировано строительство 600 тыс. кв. м. жилья. Первый дом планируется сдать в эксплуатацию в I квартале 2024 года, а второй – в I квартале 2025 года.

В районе Новокольцовского располагается деревня Международного фестиваля университетского спорта. Первые общежития в деревне открылись на прошлой неделе. По словам студентов, время поездки из центра города до Новокольцовского района составило не более 20 минут. При этом они поделились, что не знают, насколько удобно будет ездить из общежитий до учебных корпусов. По их словам, это будет зависеть от движения общественного транспорта.

Подробнее об этом – в материале «Студентов пообещали вывезти в деревню».

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