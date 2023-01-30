Пожарные потушили кровлю Адмиралтейских верфей, горевшую на ста «квадратах»

В одном из цехов судостроительного завода Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 января, произошел пожар на площади 100 кв. м отдельными очагами, огонь удалось потушить к ночи, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Пожар начался по 30 кв. м. на крыше цеха высотой 12 метров, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Причины возгорания пока не установлены. Пострадавших в результате пожара нет. На производственный процесс на верфях инцидент не повлиял, отметили в пресс-службе верфей.

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