В январе суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье увеличилась более чем вдвое

В Приморском крае растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, констатируют власти региона. За истекшие сутки зафиксировано 84 случая заболевания. Аналогичный показатель 8 января — 34 заболевших. Таким образом, суточная заболеваемость к концу января увеличилась почти в 2,5 раза.

По сообщению пресс-службы правительства региона, аналогичные показатели суточной заболеваемостью COVID-19 отмечались в апреле прошлого года, но тогда была тенденция к их снижению.

«97 заболевших COVID-19 за сутки было зафиксировано 21 апреля (2022 года.— "Ъ"), но тогда заболеваемость снижалась после февральской волны "омикрона". Сейчас идет постепенный рост»,— заявила сегодня министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Ранее правительство региона сообщало, что в течение новогодних каникул, с 31 декабря по 9 января, показатель суточной заболеваемости коронавирусом в регионе снизился на 40%.

По данным краевых властей, в Приморье в 15 стационарах развернуто 495 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

За все время пандемии количество заразившихся COVID-19 жителей Приморья достигло 210 589, выздоровело 207 870 человек.

Алексей Чернышев, Владивосток