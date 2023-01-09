За новогодние каникулы заболеваемость COVID-19 в Приморье снизилась почти наполовину

Показатель суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморье с 31 декабря по 9 января снизился на 40%. 31 декабря прошлого года было зафиксировано 56 заболевших, 8 января текущего года — 34.

В министерстве здравоохранения региона снижение показателя заболеваемости связывают с тем, что в праздничные дни люди меньше контактируют между собой, в том числе в больших коллективах, а также реже обращаются к врачам при симптомах заболевания.

«Традиционно на каникулах наблюдалось постепенное снижение количества новых случаев, однако циркуляция инфекции в Приморье продолжается»,— цитируется в сообщении пресс-службы правительства края глава минздрава региона Анастасия Худченко.

По данным краевых властей, в настоящее время в Приморье на амбулаторном лечении от COVID-19 находится более 300 человек, в 15 стационарах развернуто 495 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Алексей Чернышев, Владивосток