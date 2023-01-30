Срочник из Тюменской области погиб на границе с Украиной

Солдат срочной службы из Ялуторовского района (Тюменская область) Афанасий Подаев погиб в результате обстрела дронами на границе с Украиной под Белгородом. Об пишет 72.ru со ссылкой на администрацию района. По данным издания, военнослужащий скончался от попадания осколка снаряда.

Инцидент произошел еще 30 ноября 2022 года. Отмечается, что контракт с Минобороны тюменец не подписывал, в боевых действиях на Украине участие не принимал.

«Мальчишка призывался в хорошие войска в городе Воронеже. Мы хоронили его всем селом. Все, что в наших силах было, начиная с материальной помощи, отпевания, договоренностями с ритуальщиками, мы сделали», – подчеркнули в администрации Ялуторовского района.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. В результате атак 25 человек погибли и 96 пострадали.

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