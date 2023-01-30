Мэрия Уфы отказала в проведении митинга движению «СтопБашРТС»

Администрация Уфы не согласовала движению «СтопБашРТС» митинг против высоких тарифов ЖКХ, сообщил в соцсетях организатор мероприятия Альберт Рахматуллин. По его словам, отказ ему пришел от заместителя главы администрации города Владимира Жебровского (курирует вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи). Господин Жебровский сослался на указ главы Башкирии от 18 марта 2020 года, который рекомендует, в том числе, воздерживаться от организации публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

«Власти боятся народного протеста, как огня», — прокомментировал отказ господин Рахматуллин, добавив, что не понимает, почему властям можно проводить патриотические митинги, а активистам, выступающим «против коммунального грабежа», не разрешают.

На мероприятии Альберт Рахматуллин планировал обсудить проблемы высоких платежей за отопление, выдвинуть требования об устранении нарушений в ЖКХ. Заявлялось 400 участников.

Ранее сообщалось, что за первую рабочую неделю января жители Башкирии оставили в соцсетях более 1,2 тыс. жалоб на тему ЖКХ. Они касались, в частности, качества отопления, платы за коммунальные услуги и отсутствия электричества.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте