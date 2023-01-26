«СтопБашРТС» планирует провести митинг в Уфе

Движение «СтопБашРТС» направило в мэрию Уфы заявление на проведение митинга, сообщил в соцсетях организатор мероприятия Альберт Рахматуллин. На мероприятии запланировано «обсуждение проблемы высоких платежей за отопление, выдвижение требований об устранении нарушений в ЖКХ и защита конституционных прав граждан».

Предполагаемое число участников митинга — 400 человек. На мероприятии могут быть использованы плакаты, транспаранты и флаги политических партий и движений.

Альберт Рахматуллин сообщил «Ъ-Уфа», что ответ от мэрии об организации митинга пока не поступил. «Надежды, что согласуют мероприятие, мало», — добавил он.

За первую рабочую неделю января жители Башкирии оставили в соцсетях 1,2 тыс. жалоб на тему ЖКХ. Они касались, в частности, качества отопления, платы за коммунальные услуги и отсутствия электричества.

Венера Хисамова

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