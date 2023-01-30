На «Камкабеле» установлен стенд для испытаний нагревательных кабелей

В центральной заводской лаборатории «Камского кабеля» установлено новое оборудование – стенд для ресурсных испытаний нагревательных саморегулирующихся кабелей. Предприятие расширяет линейку продукции, которая будет реализовываться через розничные магазины, открытые партнерами «Камского кабеля» по франшизе.

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«Камский кабель» активно развивает сегмент нагревательных саморегулирующихся кабелей. На предприятии уже выпускаются низко-, средне- и высокотемпературные кабели с различными типами экранов и без них. В настоящее время ведется разработка кабелей с применением материалов, которые позволят им работать в различных средах.

«Мы заинтересованы в поддержании высокого качества продукции, поэтому наши специалисты выполнили техническое задание и инициировали разработку проекта для создания стенда. Испытания имитируют использование кабеля при эксплуатации в реальных условиях. Основу конструкции нагревательных саморегулирующихся кабелей составляет изолированная полупроводящая матрица. Именно она регулирует температуру и обеспечивает заданные свойства кабеля», – прокомментировал заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров.

Целью центральной заводской лаборатории является анализ и совершенствование технологических процессов изготовления кабельных изделий, а также качества поступающего сырья и выпускаемой продукции. В состав ЦЗЛ предприятия входят химическая лаборатория, лаборатория климатических испытаний, лаборатория резин, лаборатория электрических и механических испытаний, лаборатория пластмасс, лаборатория испытаний на пожарную безопасность. Благодаря их совместной деятельности продукция «Камкабеля» соответствует самым высоким стандартам качества.

ООО «Камский кабель»