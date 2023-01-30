Общественники ожидают сокращения помощи детям-инвалидам от властей Свердловской области

Благотворительный фонд помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный» ожидает существенного сокращения объема бесплатной помощи, предоставляемый детям-инвалидам в Свердловской области. В разговоре с «Ъ» президент фонда Александрина Хаитова пояснила, что 23 января министерством социальной политики региона был принят приказ «О внесении изменений в стандарты соцуслуг…», в котором формулировку «по мере необходимости» заменили на «определенное количество услуг в год».

Так, согласно новому приказу, некоторые услуги теперь будут оказываться лишь несколько раз в год в виде кратких курсов реабилитации. Однако, по словам госпожи Хаитовой, детям с ментальными нарушениями навыки нужно закреплять не менее 40 часов в месяц.

Кроме того, в президент фонда уверена, что ущерб понесут и поставщики платных услуг, которые будут вынуждены оказывать меньше услуг по прежним тарифам. Так, услугу «Индивидуальное социально-психологическое консультирование» теперь предлагается оказывать максимум два раза в год — при тарифе 116,45 руб. за один сеанс.

«Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми», - отметила Александрина Хаитова.

В министерстве соцполитики Свердловской области «Ъ» заявили, что в приказе периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Детям-инвалидам помогут периодически».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте