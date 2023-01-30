Торги по созданию объекта ТКО под Уфой по концессии приостановлены по жалобе

Республиканское УФАС приостановило торги на право заключения концессионного соглашения по строительству объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов под Уфой из-за поступившей жалобы ООО «Эльбрус».

Торги по трем объектам размещения отходов (два из них будут располагаться на территории Дюртюлинского и Краснокамского районов) были объявлены министерством природопользования и экологии Башкирии 31 декабря. «Эльбрус» считает, что организатор неправомерно потребовал предоставить документы, подтверждающие наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций. Действующим законодательством предусмотрено только одно требование к заявителям — их соответствие требованиям ФЗ «О концессионных соглашениях», указала компания.

Рассмотрение жалобы назначено на 31 января.

Инициатором подписания концессионного соглашения выступило московское ООО «Русэкогрупп-Уфа», которое оценило общий объем инвестиций, необходимых для создания объекта под Уфой, в 5,9 млрд руб.

ООО «Эльбрус» зарегистрировано в сентябре 2020 года в Уфе. Учредителем является Артем Буранов. Компания занимается сбором неопасных отходов. В 2021 году чистая прибыль составила 31 тыс. руб. при выручке 16 млн руб.

Влада Шипилова

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