В Башкирии планируют построить три комплекса обработки ТКО за 9,5 млрд рублей

Правительство Башкирии объявило о намерении строительства объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов на территории Дюртюлинского, Краснокамского районов и около Уфы на общую сумму 9,5 млрд руб. С подобными предложениями выступили три «дочки» ООО «Русэкогрупп» (входит в ГК «ВИС»). Предложения от других потенциальных концессионеров принимаются до 14 февраля.

С предложением о создании объекта в Уфе выступило московское ООО «Русэкогрупп-Уфа». Объем инвестиций составит 5,9 млрд руб. Зона действия объекта — Уфа, а также Уфимский, Чишминский, Благоварский, Кушнаренковский, Нуримановский и Иглинский районы. В Уфимском районе планируется построить комплекс обработки ТКО мощностью до 414 тыс. т, комплекс обработки КГО мощностью до 54,28 тыс. руб. и участок компостирования мощностью до 165 тыс. т. Объекты передаются в концессию на 27 лет.

В Краснокамском районе комплекс построит ООО «Русэкогрупп-Краснокамск», зарегистрированное в Новосибирске. Зона обслуживания — Агидель, Краснокамский, Янаульский, Калтасинский, Илишевский и Татышлинский районы. Размер инвестиций составит 1,9 млрд руб. Мощность комплекса ТКО составит 119 тыс. т, КГО — 15,6 тыс. т, участка компостирования — 47 тыс. т. Объекты передадут в концессию на 24 года.

С предложением о создании комплекса обработки ТКО в Дюртюлинском районе выступило московское ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский». Финансирование проекта составит 1,7 млрд руб. Зона действия объекта — Дюртюлинский, Мишкинский, Бураевский, Караидельский, Бирский, Балтачевский и Аскинский районы. В концессию предлагается передать на 24 года комплекс обработки ТКО мощностью до 93 тыс. т, обработки ГКО мощностью 12 тыс. т и участок компостирования мощностью до 37 тыс. т.

Майя Иванова

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