В Новороссийске спасатели сняли со скалы туристку, которая не смогла спуститься самостоятельно. Об этом сообщил начальник городской «Службы спасения» Алексей Одеров в Telegram.

Женщина гуляла в сопровождении своего знакомого по берегу моря в районе скал у горы «Колдун». В какой-то момент пара решила забраться на гору.

«Что-то пошло не так, мужчина смог самостоятельно спуститься, а вот его спутницу пришлось при помощи альпснаряжения вызволять уже спасателям», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Сочи спасли туристов, застрявших в горах на воздушном шаре.

Анастасия Донскова

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