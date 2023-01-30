Новый дом от ПЗСП на ул. Косякова, 15а – прекрасное сочетание комфорта, уюта и качества

АО «ПЗСП» открыло продажи квартир в строящемся доме на ул. Косякова, 15а. Этот восьмиэтажный трёхподъездный дом в тихом и уютном квартале Орджоникидзевского района оценят все, кто любит высокий уровень качества жилья и городской среды. Огороженная территория, двор без машин, видеонаблюдение, качественная отделка – такое сочетание преимуществ не часто предлагается даже в центральных районах Перми.

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Дом расположен в развитом микрорайоне Молодёжный. В шаговой доступности - детсады, школы, магазины и торговые центры, дворец культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс. Остановки общественного транспорта и станция наземного метро «Молодёжная» – в считанных минутах ходьбы.

Отлично продумана территория двора. На ней есть спортивная и детские площадки с безопасным покрытием, но главное - территория детских площадок и мест для отдыха не пересекается с маршрутами движения автомобилей: из каждого подъезда есть выходы на проезд и во двор. Ещё одно полезное решение понравится молодым родителям: со стороны улицы есть помещение колясочной, и коляски можно оставлять прямо в подъезде, не поднимая их домой. Вблизи нет других строящихся объектов, а значит во дворе и в квартире - тишина и спокойствие.

Хорошо организована безопасность: во дворе, на входах в подъезды по периметру холла - видеонаблюдение. Шлагбаумы при въезде на территорию могут управляться через мобильное приложение.

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Наконец, в самих квартирах есть - качественная отделка от ПЗСП. Входные и межкомнатные двери, «детские замки» на окнах, вся необходимая сантехника в санузлах и на кухне. Уже есть электроплита на кухне, чугунная ванна и зеркало в ванной, оборудовано специальное место под стиральную машину. То есть остаётся только расставить мебель – и можно жить в своё удовольствие.

Вот почему дом на ул. Косякова, 15а - по-настоящему комфортное жильё для любой семьи!

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте: https://is.gd/mbrHiV, телефон отдела продаж 8-800-300-79-77.

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

АО "ПЗСП"