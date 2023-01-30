В Республике Алтай создана интерактивная карта для отлова бродячих собак

В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей в Республике Алтай следует усилить отлов бездомных собак и их содержание в приютах. Такое поручение главам районов и муниципалитетов дал руководитель региона Олег Хорохордин.

По его словам, жители республики стали чаще жаловаться на бродячих животных. Так, с начала года Центр управления регионом только в соцсетях зафиксировал 60 обращений. Больше всего жалоб в январе поступило от жителей Горно-Алтайска, Майминского и Кош-Агачского районов.

Как отмечают власти, в 2023 году муниципальным образованиям на работу с безнадзорными животными выделено более 7,5 млн руб. «Работа должна начаться незамедлительно. Для повышения ее эффективности разработана интерактивная карта, которая поможет жителям более оперативно сообщать администрациям города и районов о замеченных бродячих собаках. Карта содержит контакты профильных отделов и специалистов в Горно-Алтайске и каждом районе. Всем исполнителям нужно чутко реагировать на звонки жителей и оперативно организовывать выезд на место», - сообщил в своем Telegram-канале господин Хорохордин.

Также глава региона поручил активизировать работу по строительству приютов для содержания отловленных собак в районах республики. Сегодня приют есть только в Горно-Алтайске, «есть объективная необходимость в дополнительном строительстве», подчеркнул Олег Хорохордин.

На прошлой неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить завершение расследование дела, возбужденного в Новосибирске в 2021 году, о бездействии должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак в Первомайском районе. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о случаях нападения бродячих животных на людей. «Однако уполномоченные структуры действенных мер по разрешению данной проблемы до настоящего времени не предприняли», - отметили в следственном управлении.

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Лолита Белова