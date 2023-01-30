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Коммерсантъ FM
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Newsweek: запасы титана на Украине могут стать аргументом в США для поддержки Киева

США и их союзники предпринимают усилия по выявлению, разработке и использованию крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek. Как считает издание, это может сыграть роль в развитии передовых военных технологий для «будущего сдерживания России и Китая». Источник издания в Конгрессе считает, что в будущем тема титана на Украине может стать одним из аргументов для продолжения поддержки Украины.

Как напоминает Newsweek, в 2022 году в США был разработан законопроект, который предлагал Госдепартаменту изучить возможность использования титана из Украины в качестве альтернативы поставщикам из России и Китая. Титан внесен в США в список 35 ископаемых, которые нужны для поддержания экономической и национальной безопасности. Вместе с тем США продолжают закупать 90% металла.

По данным журнала, в Вашингтоне опасаются, что Москва заморозит экспорт титана в страны Запада, что поставит авиапромышленность и оборонный комплекс «в затруднительное положение». Отмечается, что страны Запада до сих пор не ввели санкции против крупнейшего производителя титана в мире — российской корпорации «ВСМПО-Ависма».

Источник Newsweek, осведомленный с данными американской оборонной промышленности, заявил, что титан является «ключевой уязвимостью» для США. По его словам, речь идет о способности производить самолеты и боеприпасы. «Все они зависят от титана, и мы позволили себе стать зависимыми от иностранных поставщиков в этих областях. Россия ранее была одним из таких основных поставщиков»,— сказал он.

Собеседник журнала в Конгрессе отметил, что Украина «обладает значительными залежами редкоземельных минералов». По его мнению, если «правильно разыграть карты», то украинские запасы могут «стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам». «По мере того, как на Западе активизируется обсуждение того, зачем нам продолжать поддерживать Украину, это может стать одним из все чаще звучащих аргументов»,— добавил он.

Леонид Уварчев

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