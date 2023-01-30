Гурманские будни

Ужин в Jun — повод познакомится с омакасе

Еще один эксперимент с японской кухней производит на Большой Никитской Lucky Group. Ресторан Jun — вариация на тему японской трапезы омакасе от шеф-повара Артемия Лопатина, который учился мастерству в Токио и в Лондоне у известнейшего японца Нобу Мацухиса.

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Небольшой (на 50 посадок) ресторан на минус первом этаже с интерьером в минималистичном японском стиле, где отчетливо читается почерк мастодонтов японского дизайна и архитектуры вроде Тойо Ито: светлое дерево, камень, необычный красный мрамор, строгая геометрия. Продумано все до мелочей: и красивая посуда, сделанная на заказ в Японии, и витрина с рыбой, и небольшой суши-бар, где спокойно можно присесть одному и наблюдать за работой шеф-поваров, потягивая один из местных коктейлей, саке или даже японский шардоне.

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В Jun ваш ужин (ресторан работает только вечерами) может пойти по двум разным путям: первый — омакасе, когда выбор блюд вы полностью доверите шеф-повару и получите японские закуски и суши прямо из рук шефа. Второй — a la carte с маленькими японскими закусками отсумами (в Японии такие подают с алкоголем). Среди них: устрица, которая предлагается с водорослями комбу и осетровой икрой; порция риса с икрой морского ежа и суномоно — японской закуской из огурцов (собственная версия шеф-повара из тонко нарезанных огурцов и трех видов водорослей, с заправкой на основе красного выдержанного уксуса и кунжута); салат татаки с хрустящей кольраби со слегка обжаренным лососем и луковым дрессингом, который готовят три дня, чтобы выпарить все вкусовые качества, остается только ароматика. Любителей сашими ждет пять видов рыбы, личный выбор шеф-повара в сете — сашими мориавасэ.

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Отдельно можно заказать так называемый party box на компанию с рыбой и рисом и собрать свои собственные суши. Карта десертов крохотна и состоит всего из трех позиций. К зеленому чаю обязательно нужно взять конфеты с юзу и лимоном.

Также нельзя не отметить местную коктейльную карту. Все — от меню, которое подается в виде карточек с изображением и описанием коктейлей, до самих коктейлей — очень элегантно и вдохновляет на то, чтобы обязательно вернуться сюда еще.

Большая Никитская улица, дом 24/1, строение 6 вс-чт, с 18:00 до 01:00 пт-сб, с 18:00 до 03:00

Remy Kitchen Bakery вместо «Хлеба» на Новом Арбате

На Новом Арбате рядом с кинотеатром «Октябрь» открылся четвертый по счету Remy Kitchen Bakery Александра Оганезова. В середине прошлого века здесь был большой магазин «Хлеб». Именно поэтому дизайнер Евгения Ужегова, создававшая интерьер, привнесла сюда ретроноты: здесь много элементов из эпохи 60-х, а над баром висит картина Михаила Чернышова, написанная в 1984 году. Новый Remy очень идет Новому Арбату, отлично вписывается а него. Отдельный бонус — большое пространство, хорошие расстояния между столиками и окна в пол по всему периметру.

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Шеф-повар Руслан Поляков, который возглавляет кухню всех четыре Remy, хорошо знает свою аудиторию: в новом проекте он не только отточил мастерство, но и ввел новые позиции. Например, появилась пицца, которая прилетает на стол прямиком из дровяной печи: неаполитанская (11 разных видов) — с пышными неровными и слегка подгоревшими краями, как настоящая итальянская, уже ставшая московской классикой пицца с тонкими ломтиками колбасы мортаделлы, напоминающей докторскую, классическая маргарита, несколько видов фокаччи для любителей глютена. Также здесь выпекают хлеб, тонкий горячий аромат которого разносится по части зала.

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Из новых закусок: батат фри со стружкой лайма и соусом айоли (очень свежий вкус), а также фантазия на тему вителло тоннато с копченым тунцом вместо телятины, салат боул Маккарти — легендарный салат из меню голливудского отеля Beverly Hills (на самом деле, переосмысленная версия салата «Цезарь»). На горячее — минималистичная говяжья котлета с вареной картофелиной (оба ингредиента политы перечным соусом) или рыбная, с соусом «шампань».

Все десерты, которыми славится Remy, здесь тоже новые. Напоминающая по форме бутон ромовая баба вместо глазури заправлена нежным кремовым соусом, пирожные шу двух видов буквально тают во рту, а «картошка» напоминает французский шоколадный трюфель.

Новый Арбат улица, дом 28 Ежедневно, с 08:00 до 00:00

Ольга Карпова