Более 3 тыс. специалистов IT-отрасли, представляющих ведущие российские компании («Яндекс», «Сбер», Ozon, «Авито», ВТБ, МТС, Газпромбанк, «Билайн», «Лаборатория Касперского», НИУ ВШЭ, КРОК, ПСБ), собрались на первом катке IT`s Tinkoff on Ice, организованном банком «Тинькофф». Главным условием прохода на лед была работа в IT-сфере, поэтому на катке встретились исключительно коллеги и единомышленники.

Гостей ждало более 20 активностей на любой вкус. Самыми востребованными стали квесты, которые можно было проходить группой или в одиночку. За их успешное прохождение организаторы вручали полезный в условиях русской зимы мерч «Тинькофф»: варежки, шарфы, термосы, носки.

На лед пускали всей семьей, поэтому сюрпризы ждали не только взрослых, но и детей: аниматоры в костюмах супергероев и персонажей мультиков учили малышей кататься на коньках и играли с ними. Спросом пользовался «ледовый квиддич» — игра на коньках, в которой детям выдавали метлы, и с помощью них предстояло забросить в ворота футбольный мяч.

В хоккейной коробке мастер-классы проводили легенды российского хоккея: чемпионы мира и России, обладатели Кубка Гагарина Алексей Терещенко, Игорь Щадилов и вратарь Александр Еременко. Новички познакомились с основами хоккейного мастерства, а опытные игроки получили советы от профессионалов.

Для гостей также работали зоны фудкорта, раздачи глинтвейна, локации с разными играми — от керлинга с эмалированными чайниками вместо камней до гигантской дженги — и многочисленные места для отдыха и танцев.

Айтишники не были бы собой, если бы даже на развлекательном мероприятии не попытались обменяться опытом. Согреться после ледовых пробежек можно было в отапливаемых шатрах, где состоялись публичные дискуссии на темы будущего искусственного интеллекта и создания привлекательного для клиента продукта. Их модерировали представители «Тинькофф», «Яндекс Лавки» и VK.

Судя по многочисленным отзывам, усилия «Тинькофф» по сплачиванию IT-сообщества в нестандартном формате дали отличный результат. Айтишники ждут новых встреч в самых неожиданных локациях!