Крупнейшие организаторы размещений рублевых облигационных займов в 2022 году

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|Название
|Объем размещений (млрд руб.)
|Количество эмитентов
|Количество выпусков
|Газпромбанк
|271,4
|62
|96
|Сбербанк (SberCIB)
|247,6
|36
|176
|БК «Регион»
|198,2
|24
|47
|Банк «Дом.РФ»
|170,9
|6
|22
|Совкомбанк
|141,3
|41
|49
|Московский кредитный банк
|139,4
|38
|52
|«Арована Капитал»
|126,1
|32
|53
|Альфа-банк
|108,1
|47
|77
|ВБРР
|60,3
|6
|8
|Россельхозбанк
|59,9
|29
|38
|Банк «Синара»
|27,5
|29
|38
|Промсвязьбанк
|26,6
|12
|14
|Банк «ФК Открытие»
|16,7
|13
|21
|Росбанк
|15,3
|9
|10
|BCS Global Markets
|10,4
|19
|27