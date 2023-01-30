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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие организаторы размещений рублевых облигационных займов в 2022 году

Название Объем размещений (млрд руб.) Количество эмитентов Количество выпусков
Газпромбанк 271,4 62 96
Сбербанк (SberCIB) 247,6 36 176
БК «Регион» 198,2 24 47
Банк «Дом.РФ» 170,9 6 22
Совкомбанк 141,3 41 49
Московский кредитный банк 139,4 38 52
«Арована Капитал» 126,1 32 53
Альфа-банк 108,1 47 77
ВБРР 60,3 6 8
Россельхозбанк 59,9 29 38
Банк «Синара» 27,5 29 38
Промсвязьбанк 26,6 12 14
Банк «ФК Открытие» 16,7 13 21
Росбанк 15,3 9 10
BCS Global Markets 10,4 19 27

По данным Cbonds.



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