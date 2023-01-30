Работодатели и профсоюзы не уместились на платформе

Представители работодателей и профсоюзов разошлись в понимании правовой основы платформенной занятости — определение этого понятия Минтруд и «Единая Россия» сформулировали в проекте нового закона о занятости населения, который в пятницу был представлен для обсуждения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК). Работодатели выступают против признания платформенной занятости к трудовым отношениям, поскольку это накладывает на них дополнительные обязанности, профсоюзы же считают, что только такой формат способен защитить интересы работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Действующий закон «О занятости населения в РФ» был принят еще в 1991 году и 30 лет регулярно правился. В начале 2022 года Минтруд совместно с «Единой Россией» начал готовить новую редакцию закона, которая в том числе должна ввести в правовое поле новые формы занятости. Итоговый законопроект был внесен в Госдуму 11 января, его рассмотрение в первом чтении намечено на февраль.

Платформенная занятость получила распространение в РФ примерно с 2018 года, но заметным явлением на рынке труда стала в 2020-м, когда в пандемию резко вырос спрос на услуги такси и сервисов доставки. Точное число платформенных работников в РФ неизвестно и, по оценкам Центра стратегических разработок, может составлять от 2 млн до 5 млн человек. Регулирование трудового статуса таких участников рынка труда сейчас является проблемой в большинстве стран мира, и спектр возможных решений предполагает как признание их работниками в традиционном смысле (как, например, в Испании), так и внедрение в законодательство отдельного специфического определения (как в Индии, см. “Ъ” от 21 октября 2021 года).

Вопрос о том, можно ли считать отношения между платформой (агрегатором) и работником трудовыми, стал предметом разногласий и для сторон социального партнерства в РТК — они не могли договориться о формулировках в течение всего 2022 года. В результате на предварительном обсуждении законопроекта о занятости в начале декабря в Госдуме глава единороссов Дмитрий Медведев предложил изъять главу о платформенной занятости и вносить ее позже отдельным документом (подробнее см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года).

Сейчас споры возникли из-за оставшегося в законопроекте общего определения платформенной занятости. Под ней предложено понимать деятельность граждан «по личному выполнению» работ или оказанию услуг по договору. Уточняется, что такая работа организуется с помощью цифровых платформ занятости. Как пояснил “Ъ” глава РСПП Александр Шохин, для бизнеса важно, чтобы формулировки были однозначными. «Однако из представленного текста законопроекта следует, что к нелегальной занятости относятся все отношения, оформленные не в соответствии с Трудовым кодексом, что противоречит как статье 2 самого проекта, где определены категории граждан, относящихся к занятым, так и к законам, регулирующим, например, гражданско-правовые договоры о производстве товаров и предоставлении услуг»,— отметил глава РСПП. Поясним, де-факто работодатели выступают за оформление отношений гражданско-правовыми, а не трудовыми договорами, поскольку в последнем случае им придется платить страховые взносы и испытывать сложности при увольнении работников.

Профсоюзы также считают предложенную в законопроекте формулировку чрезмерно широкой, но по другим основаниям. «Она будет размывать границы между самозанятостью и трудовыми отношениями и тем самым стимулировать работодателя к переводу работников в статус самозанятых»,—считает глава исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук. Он настаивает, что определение платформенной занятости необходимо дополнить оговоркой, указывающей, что она может осуществляться на основании трудовых договоров.

По мнению руководителя практики трудового права BGP Litigation Анны Ивановой, приемлемым вариантом для сторон может стать формулировка, которая позволит в перспективе, когда будет готовиться отдельный законопроект о платформенной занятости, дать таким работникам дополнительные гарантии. «Речь, к примеру, может идти об оплате работодателем больничных или отпусков»,— отмечает эксперт.

Анастасия Мануйлова