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Коммерсантъ FM
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«Экспресс» подвели фиктивные долги

Бывшим топ-менеджерам дагестанского банка меру пресечения избрали заочно

Как стало известно “Ъ”, по ходатайству ФСБ в Москве заочно арестованы бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка РФ Султан Умаханов и связанные с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Им инкриминируется хищение средств из «Экспресса», в котором господин Умаханов занимал кресло директора до назначения в Сбербанк. Параллельно махинации в этом кредитном учреждении расследует и дагестанская полиция. Ущерб клиентам банка оценивается в 10 млрд руб.

Султан Умаханов

Султан Умаханов

Фото: Северо-Кавказский банк

Султан Умаханов

Фото: Северо-Кавказский банк

Судье Лефортовского районного суда Москвы Лиле Алтынниковой понадобилось около часа, чтобы рассмотреть четыре ходатайства, поступивших из следственного управления ФСБ. Мера пресечения была избрана на два месяца с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории РФ.

Помимо Султана Умаханова следствие ходатайствовало о заключении под стражу бывшего директора, а затем председателя правления банка Заура Магомедова (он приходится двоюродным братом господину Умаханову и сменил его на посту директора «Экспресса»), первого заместителя руководителя банка Раисат Шапиевой (гражданской жены Султана Умаханова), а также предпринимателя Арсена Джанатлиева. Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол.

Трое топ-менеджеров банка «Экспресс» заподозрены в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Арсену Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), в обоих случаях речь идет о преступлениях, совершенных организованной группой либо в крупном размере. Как выяснило следствие, четверо фигурантов были причастны к махинациям в банке, который в январе 2013 года был лишен ЦБ лицензии, а в апреле того же года признан банкротом Арбитражным судом Дагестана. Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года — в учете были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ.

В результате следователи ФСБ возбудили дела по фактам незаконного оформления приема вкладов физлиц по 700 тыс. руб., а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн руб. Ущерб, нанесенный клиентам банка, был оценен в сумму более 10 млрд руб., более 3 млрд руб. лишилось из-за махинаций государство.

Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков «Экспресса» провели в Москве пресс-конференцию. Они, в частности, рассказали, что все 12 офисов и 80 банкоматов банка «Экспресс» были выведены из собственности банка на подставных лиц и сданы в аренду на кабальных условиях.

Представители защиты, к которым обратился “Ъ”, от комментариев по делу воздержались.

Юлия Рыбина, Махачкала

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