Особый олимпийский отбор для российских спортсменов

Специальная система распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет разработана для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать на соревнованиях в Азиатском регионе. Об этом газете The Indian Express рассказал исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх.

«Они не вмешаются в нашу систему распределения медалей или азиатских квот на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет будет разрабатывать политику распределения олимпийских квот вместе с нами и международными федерациями,— сказал господин Сингх.— Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Не в единоборствах, таких, например, как борьба. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, то мы упустим шанс отобраться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться, это прорабатывается».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. 26 января ОСА предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе выступить на Азиатских играх, при соблюдении условий Международного олимпийского комитета. В OCA отметили, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях, а спорт является объединяющей силой.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин Азиатские игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

ТАСС