В Лабинске горел завод керамики, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате пожара, произошедшего на заводе керамики, расположенном по ул. Красная в Лабинске, сообщает «Кубань 24».

Огонь охватил помещение около 15:00, к 16:26 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие шесть спасателей и три единицы техники.

Сегодня же в Краснодарском крае произошли еще несколько крупных пожаров. В Красной Поляне горел мансардный этаж многоквартирного дома, эвакуированы 40 человек. В п. Октябрьском Курганинского района трое детей погибли в огне. Их сестры, 7- и 12-летняя девочки, а также мать доставлены в учреждение здравоохранения. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Ульченко

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