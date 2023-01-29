407 многоквартирных домов в Краснодаре отремонтируют по программе капремонта в текущем году

В 2023 году в краевой столице отремонтируют 407 многоквартирных домов, в данный момент ведутся работы на 50 объектах, на 39 домах они уже завершены, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. На строительные работы из фонда капремонта выделят 2,5 млрд руб.

В частности, кровлю отремонтируют на 229 домах, фасадные работы проведут на 163 объектах, жители 112 домов дождутся замены инженерных коммуникаций, лифты поменяют в 27 домах.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Краснодарском крае на капитальный ремонт многоквартирных домов выделят 6 млрд руб., работы будут вестись на более 1 тыс. объектов. Годом ранее на эти цели было выделено 3 млрд руб.

Андрей Ульченко

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