На Кубани в 2023 году капитально отремонтируют более 1 тысячи многоквартирных домов

На капремонт более 1 тыс. многоквартирных домов на Кубани в текущем году потратят 6 млрд руб. Об этом сообщает администрации Краснодарского края.

По ее данным, в некоторых муниципалитетах начали раньше запланированного, и уже из плана текущего года отремонтирован 91 многоквартирный дом, еще на 73 объектах сейчас ведут ремонт.

«Это самое масштабное обновление жилищного фонда в крае за все время действия программы»,— заявил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, слова которого приводит пресс-служба администрации.

По его словам, порядка 2 млрд руб. будут направлены на ремонт крыш в 614 домах, примерно столько же — на ремонт фасадов 376 домов, около 1,2 млрд руб. пойдет на обновление внутридомовых систем электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт фундаментов. Также в 88 домах обновят 230 лифтов, это обойдется порядка в 578 млн руб.

Всего, отмечает пресс-служба администрации, с 2020 года на Кубани провели капремонт более чем 2,5 тыс. многоквартирных домов.

Михаил Волкодав

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