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Коммерсантъ FM
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Путин посетит Волгоград во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин посетит Волгоградскую область на следующей неделе, в период с 30 января по 5 февраля. Визит президента будет приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1». Также на следующей неделе глава государства проведет заседание с членами Совета безопасности.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. К февралю советские войска окружили 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом капитулировала.

Эрдни Кагалтынов

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