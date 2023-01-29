Путин посетит Волгоград во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин посетит Волгоградскую область на следующей неделе, в период с 30 января по 5 февраля. Визит президента будет приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1». Также на следующей неделе глава государства проведет заседание с членами Совета безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. К февралю советские войска окружили 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом капитулировала.

Эрдни Кагалтынов