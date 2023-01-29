Военная прокуратура проверит жалобы семей мобилизованных из четырех регионов

Правительство Липецкой области сообщило в Telegram-канале о проведении комплекса проверочных мероприятий по факту видеообращения семей мобилизованных из Курской, Липецкой, Орловской и Владимирской областей. Для решения проблем военнослужащих создан координационный штаб, в который вошли военный прокурор и руководство штаба от воинской части. Чиновники отчитались о проведенных встречах с мобилизованными и их родственниками.

В видеообращении родственники рассказали, что во время военной подготовки в учебной части во Владимирской области мобилизованные стреляли «всего пару раз», а некоторые не стреляли вообще и держали оружие в руках, только когда приезжало телевидение. В зоне специальной военной операции на территории Луганской народной республики они находились в составе отдельной разведроты с 13 октября. «Сначала они находились на второй линии, затем по очереди переводились на первую линию обороны. 17 января часть мобилизованных вывезли в Россию и бросили на вокзале»,— рассказывает родственница одного из военнослужащих.

По ее словам, после звонка подполковнику мобилизованных снова погрузили и отвезли к остальным мобилизованным разведроты. После этого неизвестные в военной форме вывезли мужчин в «неизвестном направлении в лесопосадки», заявив, что через день-два их отправят штурмовать территорию, занятую ВСУ. Мобилизованным при этом якобы «угрожали уголовными делами и заставляли подписать контракт», «отказав с 24 января в предоставлении продовольствия».

«Наши дети и мужья не дезертиры, не трусы и не предатели. Они достойно служили больше четырех месяцев и были готовы и дальше выполнять приказы командования. Но в сложившейся ситуации и по причине отсутствия боевого опыта они не знают, как правильно поступать. Наши мужчины не отклонились от частичной мобилизации, а ушли защищать родину и семьи. Но командиры по факту бросили их как пушечное мясо»,— сказала женщина. В конце видеообращения она попросила вернуть мобилизованных в тыл, дать возможность пройти должную переподготовку и медицинское обследование, а также предоставить отпуск. По словам женщины, видеообращение записано не для дискредитации вооруженных сил, а сами родственники военнослужащих поддерживают цели специальной военной операции.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж