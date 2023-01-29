Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью министра здравоохранения Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями Динаре Садыковой, супруге скончавшегося сегодня, 29 января, министра здравоохранения республики Марата Садыкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Глава республики назвал смерть Марата Садыкова «огромной утратой для всей нашей республики». Он отметил, что министр «внес большой вклад в укрепление татарстанской системы здравоохранения, в создание центра экстренной медицины на базе городской клинической больницы №7, в решение многих актуальных задач, от которых зависели жизнь и здоровье наших граждан».

«Образец профессионализма и увлеченности делом, он всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов»,— отмечается в телеграмме. В ней Рустам Минниханова просил «передать слова сочувствия и поддержки детям, всем родным и близким».

Отдельную телеграмму госпоже Садыковой направил руководитель администрации президента Татарстана Асгат Сафаров.

Как сообщал «Ъ-Казань», Марат Садыков скончался утром 29 января. 27 января ему исполнилось 53 года. Прощание состоится в понедельник в здании Казанской государственной медицинской академии, похороны — на кладбище в поселке Мирный в Казани.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"