В Татарстане скончался министр здравоохранения республики

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скончался сегодня, 29 января, на 54-м году жизни, сообщили в министерстве.

Два дня назад — 27 января — господин Садыков отметил свое 53-летие.

Церемония прощания состоится в понедельник, 30 января, в здании Казанской государственной медицинской академии. Гражданская панихида начнется в 10:30. Похоронят министра на кладбище в поселке Мирный.

Марат Садыков — выпускник Казанского государственного медицинского института и ординатуры ГИДУВа. Кандидат медицинских наук. Возглавлял министерство с 2018 года. До этого был главным врачом казанской больницы №7, а ранее — казанского онкологического диспансера. Неоднократно — в 2009 и 2014 годах — избирался депутатом Госсовета Татарстана.

«Марат Наилевич — потомственный врач, он жил медициной, все свои силы вкладывал в то, чтобы здравоохранение республики было одним из лучших в стране»,— говорится на сайте минздрава Татарстана по случаю смерти руководителя.

«Коллектив министерства выражает искренние соболезнования семье и родным Марата Наилевича»,— отмечается в сообщении.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"