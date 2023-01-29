Пять посольств Литвы получили письма с угрозами взрыва

Пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките сообщила, что на этой неделе пять посольств страны получили электронные письма с угрозами взрывов. Ее слова приводит издание Delfi.

«Мы реагируем спокойно, это напоминает рядовую информационную атаку, дальше этим вопросом займется правоохрана»,— сказала Паулина Левицките. Она добавила, что по соображениям безопасности не может уточнить, в каких странах находятся получившие угрозы посольства.

На этой неделе также сообщалось об угрозах взрывов в судах, в Вильнюсском муниципалитете, Генпрокуратуре, аэропортах, торговых центрах и школах Литвы. Угроза минирования была ложной, полиция ведет расследование. Как пишет Delfi, в одном из писем содержалось требование выдачи виз россиянам.

Литва приостановила выдачу виз россиянам с 19 сентября 2022 года. Мера принята в ответ на военную операцию России на Украине. В страну могут въехать россияне с видом на жительство в ЕС, дипломаты и владельцы гуманитарных виз.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко