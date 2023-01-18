Суд изменил приговор водителю Honda, сбившему трех пешеходов в Екатеринбурге

Свердловский областной суд изменил приговор Владимиру Пузыреву, сбившему трех пешеходов в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе суда. В мае 2021 года Ленинский районный суд приговорил мужчину к шести годам шести месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Тогда же ему было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Апелляционный суд 17 января 2023 года оставил основное наказание без изменений, однако исключил из приговора ограничение свободы. Отметим, в 2021 году Свердловский облсуд принял аналогичное решение, которое позже было отменено, из-за чего дело пришлось пересматривать.

Инцидент, которые лег в основу уголовного дела произошел в ноябре 2018 года. По данным следствия, Владимир Пузырев не справился с управлением и выехал на тротуар сбив трех пешеходов — мужчину, женщину и ее двухлетнего ребенка. Все трое были госпитализированы. Силовики посчитали действия водителя были умышленными, так как «не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой».

Прокуратура установила, что до аварии Владимир Пузырев был лишен прав из-за неврологического заболевания. При этом он предъявил подложное медицинское заключение в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД и заявление о выдаче ему дубликата водительского удостоверения. Свое удостоверение он сказал, что якобы потерял.

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