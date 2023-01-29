На горнолыжных курортах Красной Поляны выпало до 8 см снега

На Розе Пике (высота 2320 м.) к утру 29 января выпало 8 см снега, толщина покрова увеличилась до 138 см. Температура воздуха здесь составляла -6 градусов. На высоте 1600 м. выпало 4 см. снега, а на 1100 м. — 3 см., сообщает пресс-служба курорта Роза Хутор. Трассы Плато и Альпика Закрыты.

Ранее сообщалось, что ожидаемый снегопад позволит открыть горнолыжные трассы в Сочи на всех уровнях. На уходящей неделе в горном кластере для катания были открыты более 45 км трасс, загрузка отелей составляла около 67%.

Андрей Ульченко

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