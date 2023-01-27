В конце недели на горнолыжных курортах Сочи пройдет снегопад

Ожидаемое похолодание повлечет за собой выпадение снега, что позволит открыть горнолыжные трассы в Сочи на всех уровнях, об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на слова заместителя главы города Инны Петуховой.

«Волонтеры, работающие на курортах, помогают гостям ориентироваться в средствах размещения, они также рассказывают о времени функционирования канатных дорог. Охрану общественного порядка в горном классе осуществляют сотрудники полиции совместно с казаками-дружинниками»,— заявила Инна Петухова.

Сейчас в горном кластере для катания открыты более 45 км трасс, загрузка отелей составляет около 67%.

Горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и горно-туристический центр «Газпром» с 12 января запустили продажу единых ски-пассов. Минимальная стоимость ски-пасса по тарифу «Базовый» (апрель 2023 года) — 4,2 тыс. руб. в сутки, максимальная по тарифу «Снежный» (февраль—март 2023 года) — 5,3 тыс. руб. в сутки.

Андрей Ульченко

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