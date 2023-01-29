В Москве мужчина покончил с собой после убийства сына и бывшей жены из-за отказа в прописке

В Москве 45-летний мужчина убил 20-летнего сына и бывшую жену 1980 года рождения из-за того, что они отказывались прописать его в квартире, где он раньше жил вместе с семьей. После убийства мужчина покончил с собой. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба СКР по Москве, 29 января мужчина приехал в квартиру на Флотской улице на севере Москвы, где раньше жил вместе с семьей. На лестничной клетке мужчину встретил сын и отказался пускать его в квартиру, из-за чего началась ссора. В результате мужчина нанес ему множественные удары ножом, забрал ключи и прошел в квартиру. Там он встретился с бывшей женой и также нанес ей не менее десяти ударов ножом. После он совершил самоубийство.

В это время в квартире находились невеста погибшего и знакомая матери. Они рассказали следователям детали ссоры. По информации следствия, супруги расторгли брак около года назад. Они долго конфликтовали из-за того, что погибшая отказывалась прописать бывшего мужа в своей квартире.

Олеся Павленко