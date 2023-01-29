В Пакистане автобус упал в ущелье, погиб 41 человек

Пассажирский автобус упал в ущелье Ласбела в провинции Белуджистан, при крушении погиб 41 человек, сообщил газете Dawn помощник комиссара Ласбелы Хамза Анджум.

Господин Анджум сообщил изданию, что в автобусе находилось около 48 пассажиров, он ехал из города Кветта в Карачи. По словам господина Анджума, автомобиль врезался в опору моста из-за превышения скорости, после чего накренился в ущелье и загорелся.

Помощник комиссара сообщил, что как минимум троим людям удалось выбраться из автобуса, в том числе женщине с ребенком, однако один из пострадавших умер по дороге в больницу от полученных травм. Он добавил, что тела погибших, извлеченные из сгоревшего автобуса, невозможно опознать без ДНК-анализа.

Эрдни Кагалтынов