Напавший на мужа Нэнси Пелоси извинился за то, что «не добился большего»

42-летний Дэвид ДеПейп, который ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и напал с молотком на ее мужа Пола Пелоси, позвонил телеканалу KTVU Fox 2 и извинился за то, что плохо подготовился к атаке и «не добился большего».

«Я хочу извиниться перед всеми. Я облажался. То, что я сделал, было очень плохо. Мне так жаль, что я не добился большего. Это моя вина. Никто другой не виноват. Я должен был прийти лучше подготовленным»,— сказал Дэвид ДеПейп в своем обращении. Заявление он сделал в телефонном разговоре с журналистом отдела новостей телеканала KTVU Fox 2. В редакции заявили, что звонок был для них неожиданностью.

Дэвид ДеПейп также сказал в обращении, что нападение на господина Пелоси он совершил, потому что личные свободы людей находятся под угрозой. Он утверждает, что занимался разоблачением коррупции, но вскоре его заставили молчать.

Ему предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в покушении на убийство и жестоком обращении с пожилыми людьми. По данным телеканала, Дэвид ДеПейп признался следователям, что планировал взять Нэнси Пелоси в заложники.

Дэвид ДеПейп ворвался в дом Нэнси Пелоси 28 октября. В доме был только ее 82-летний муж Пол Пелоси. Из опубликованного полицией видео атаки следует, что господин Пелоси и подозреваемый вместе держали молоток в руках, когда полиция прибыла в дом. Подозреваемый напал на Пола Пелоси на глазах у полицейских.

Эрдни Кагалтынов