В рейтинге минздрава РФ Удмуртия заняла 13 место по доступности записи к врачу через Госуслуги

Удмуртия заняла 13 место в рейтинге минздрава России по доступности записи к врачу через Госуслуги и региональный портал самозаписи. Как сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук в Telegram, ранее регион занимал 82 место.

Новый региональный портал работает 1,5 месяца. За это время на нем зарегистрировалось свыше 25 тыс. человек, 10 тыс. из них записались к врачу. «Тем не менее, вопросы к работе системы по-прежнему остаются. Наша задача сделать так, чтобы она была удобной и работала стабильно. На этой неделе команда минздрава Удмуртии провела встречу с генеральным директором “РТ-МИС” Александром Сергеевичем Мартыненко, в рамках которой был разработан план дальнейшего развития регионального сегмента единой государственной системы информационной записи»,— прокомментировала госпожа Пинчук. Она добавила, что в марте планируется устранить основные ошибки в работе нового сервиса.

Напомним, в декабре прошлого года минздрав Удмуртии прекратил сотрудничество с ИГИС, через который ранее можно было записаться к врачу. Вместо него был разработан новый сервис — Региональный портал медицинских услуг. Помимо этого, остаются доступными федеральный и региональный порталы госуслуг, также запись осуществляется через регистратуру поликлиник. Свое решение по отказу от ИГИС минздрав республики обосновал федеральными требованиями, по которым для записи к врачу необходимо пользоваться государственными ресурсами.