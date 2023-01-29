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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели людей в больнице в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело после сообщения Минобороны РФ о гибели 14 человек в больнице в Новоайдаре в Луганской народной республике. Россия обвиняет в произошедшем Украину.

Господин Бастрыкин поручил следователям «принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц из числа украинских военных, причастных к этому преступлению», говорится в сообщении СКР.

Минобороны РФ накануне, 28 января, сообщило о попадании реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание больницы. 14 человек погибли, 24 пострадали. Жертвами стали пациенты и сотрудники учреждения. По данным российских военных, удар был нанесен с помощью американской HIMARS. Киев не комментировал обвинения.

Леонид Уварчев

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