В МИД Венгрии связали ущемление венгров в Закарпатье с трудностями в поддержке Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что власти его страны не будут препятствовать решению ЕС направить Украине новый пакет военной помощи. При этом он заявил о том, что на Украине имеет место ущемление венгерской общины, которое затрудняет Венгрии поддержку Украины. Глава МИДа не уточнил, о каких случаях притеснения идет речь.

Во время перерыва в заседании глав МИДов стран ЕС, которое проходит сегодня, 23 января, господин Сийярто сказал изданию Hirado, что Венгрии «как можно скорее» нужен мир на Украине. При этом он отметил, что власти Венгрии не считают увеличение поставок оружия хорошей идеей, но не будут препятствовать решению ЕС по этому вопросу. Речь идет о пакете помощи в €500 млн, который, по сообщениям Reuters, сегодня был одобрен ЕС.

Господин Сийярто также заявил, что на Украине «внезапно и безосновательно» уволили директоров и учителей венгерских школ, а также обязали институты убрать венгерскую национальную символику. Министр призвал Украину, как кандидата на членство в ЕС, обеспечивать права венгерского меньшинства. По словам господина Сийярто, Венгрия ожидает улучшения положения национальных меньшинств к началу переговоров о членстве Украины в ЕС. «Концентрированные атаки на венгров и антивенгерские действия очень затрудняют принятие в предстоящий период решений, требующих жертв от Венгрии ради поддержки Украины»,— подчеркнул министр.

19 января правительство Венгрии заявило о недопустимости жестоких действий в отношении этнических венгров в Закарпатской области и призвало украинские власти немедленно их прекратить. Как сообщало накануне, 18 января, венгерское издание Magyar Nemzet, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области и местных сел были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском языке.

Эрдни Кагалтынов