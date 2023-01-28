Британские ВС готовят план, чтобы не допустить попадания танков Challenger 2 к российским военным

Британские военные разрабатывают план, чтобы предотвратить попадание к российским военным танков Challenger 2 на Украине в случае их повреждения, сообщает The Sun со ссылкой на источник в Минобороны. Представитель военного ведомства ранее заявлял о тщательной оценке рисков, связанных с предоставлением Киеву оружия для обороны.

Источник заявил о двух вариантах действий в случае повреждения танка — это отбуксировка или уничтожение техники. В бою был уничтожен только один Challenger 2, это произошло под дружественным огнем в Ираке, отметил источник.

Среди обсуждаемых мер на этот случай — попытаться добиться, чтобы Challenger 2 не использовались в миссиях, где могли бы быть выведены из строя. Следующий шаг — убедиться, что украинцы обучены восстанавливать танк под огнем, сообщает источник. Также возможно привлечение частных военных подрядчиков в резерв для восстановления танков.

«Танки, которые мы предоставляем Украине, будут взяты из армейского парка повышенной готовности, чтобы обеспечить их поступление в ВСУ как можно быстрее. Платформы уже готовятся и будут готовы к перемещению в ближайшие месяцы»,— заявил ранее представитель Минобороны.

The Sun сообщает, что Британия располагает 227 танками Challenger 2, из них боеспособны около 60. Порядка 30 находятся в Эстонии, 14 предназначены для Украины.

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Мария Федотова