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Коммерсантъ FM
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Замминистра финансов США обсудит в Турции и ОАЭ противодействие обходу санкций против России

Замглавы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля. Во время встреч в этих странах чиновник подтвердит, что США продолжат активно применять санкции, связанные с Россией. Об этом агентству Reuters сообщил представитель министерства. По его словам, господин Нельсон предупредит власти и бизнес этих стран о том, что они могут потерять доступ на рынки США в случае их нарушения.

«Частные лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, потенциально рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с лицами, попадающими под санкции, или отсутствия надлежащей проверки»,— заявил представитель Минфина.

Брайан Нельсон посетит столицу Турции Анкару, а также ее финансовый центр Стамбул 2–3 февраля. Он предупредит о том, что следует избегать сделок, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными, заявил представитель Минфина США.

В Турции, а также ОАЭ замминистра заявит о возможности потери доступа к рынкам G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) из-за ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями, сообщает министерство.

В ОАЭ Брайан Нельсон раскритикует «ненадлежащие соблюдение санкций», сообщает представитель министерства. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении базирующейся в ОАЭ авиационной фирмы за связи с ЧВК «Вагнер». В Омане господин Нельсон обсудит сотрудничество в борьбе с незаконным финансированием, включая финансирование терроризма.

Мария Федотова

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