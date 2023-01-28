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Бастрыкин потребовал проверить работу чиновников, ответственных за состояние исторической дачи Фаберже

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил петербургскому правлению ведомства провести процессуальную проверку в отношении ответственных должностных лиц из-за скандала с разрушением исторической дачи Фаберже в Парголово 1902 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что состояние памятника неудовлетворительное, продолжают утрачиваться ценные элементы декора, при этом необходимые работы над зданием не проводятся.

Ранее КГИОП Санкт-Петербурга добился возбуждения уголовного дела в связи с аварийным состоянием дачи Фаберже. Правообладатель объекта, ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», не выполнил охранные обязательства, не отреставрировав здание в 2022 году. Управлением МВД России по Выборгскому району вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.1 УК РФ. Одновременно КГИОП добивается реставрации дачи семьи Фаберже в судебном порядке.

Подробнее — в материале «Ъ-СПБ» «Памятник с уголовными последствиями».

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