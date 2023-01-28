Беглов: полностью на новую систему уборки не перешел ни один район Петербурга

Ни один из 18 районов Санкт-Петербурга полностью не перешел на новую систему уборки дворовых территорий. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии с горожанами на телеканале «Санкт-Петербург».

Глава город подчеркнул, что город будет переходить на новую модель постепенно. У каждого района свой график перехода, он уже окончательно сформирован. Так, с 1 января началось внедрение новой системы в Приморском районе, а с 31 января переход начнет Адмиралтейский район. Ранее в Смольном рассказывали, что уже в 14 районах Петербурга по некоторым адресам сегодня убираться по новой системе. Полный переход всех районов займет до двух лет.

Напомним, что в Санкт-Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Снег и мусор во дворах начали убирать не подрядные организации, а местные жилищные агентства.

Подробнее о переходе на новую систему уборки дворов — в материале «Ъ-СПб» «Чиновники перехватывают лопату».

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