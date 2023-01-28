СМИ: в Косово албанец расстрелял машину, две женщины получили ранения

В частично признанном Косово расстреляли автомобиль с двумя женщинами, сообщает издание «Сербский вестник». По его данным, стрельбу открыл албанец, его ищут. Получившие ранения женщины доставлены в больницу.

Других деталей в связи с инцидентом СМИ пока не приводят.

Это не первый случай, когда в Косово происходит стрельба. 23 января сообщалось об обстреле автомобиля с сербами, по данным СМИ, машину обстрелял спецназ Косово. В конце 2022 года неизвестные открыли стрельбу рядом с патрулем НАТО. В канун Рождества на юге Косово стрелять начал мужчина, его задержали.

В 2022 году между сербами и косовскими властями усилилось напряжение в отношениях. Одной из причин для этого стал запрет на сербские номера в Косово. Тогда же сербы решили покинуть все институты власти в Косово.

После задержания бывшего полицейского, серба Деяна Пантича, сербы начали проводить акции протеста. Запад осудил эскалацию на севере Косово, президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с западными эмиссарами по поводу нормализации отношений с Приштиной.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сербию поставили к стенке».

Мария Федотова