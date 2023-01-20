Председателя тутаевского охотобщества хотят снять с должности за массовый отстрел лосей

Председателя тутаевского отделения Ярославского областного общества охотников и рыболовов Василия Баранова хотят снять с должности за незаконную охоту, в которой погибли 20 лосей. Вопрос об этом поставил совет областного общества охотников и рыболовов, сообщает официальный сайт организации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 декабря 2022 года в Тутаевском охотхозяйстве при загонной охоте на лосей с участием московских охотников были убиты 20 лосей при наличии разрешения на отстрел 12 животных. По этому факту возбуждено уголовное дело, наказать виновных потребовал губернатор Михаил Евраев.

Совет областного общества охотников на специальном заседании осудил действия охотников. Совет принял решение «за непринятие должных мер по недопущению перестрела животных, руководствуясь пунктами 5.11.14; 5.11.17 и 5.11.20 Устава Яроблохотрыболовобщества, поставить вопрос дальнейшего пребывания в должности председателя Тутаевского отделения Баранова В.И.».

Конференция Тутаевского отделения общества пройдет 21 января. Если тутаевские охотники откажутся лишать Василий Баранова полномочий, областное общество готово «учредить дирекцию Тутаевского и Чебаковского охотхозяйств с непосредственным подчинением совету Яроблохотрыболовобщества».

Кроме того, областное общество охотников и рыболовов приняло решение лишить Василий Баранова звания «Почетный член Яроблохотрыболовобщества», ходатайствовать о лишении его звания «Заслуженный работник охотничьего хозяйства ассоциации Росохотрыболовсоюз», а также лишить его премий по итогам 2022 года.

Чтобы не допускать впредь таких случаев, Ярославское областное общество охотников и рыболовов усилит проверки районных отделений. В 2023 году будет проведено пять таких проверок.

Антон Голицын

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