Главой Приморско-Ахтарского района переизбрали Максима Бондаренко

Максима Бондаренко переизбрали главой Приморско-Ахтарского района, депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Максим Бондаренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инаугурация прошла на открытой сессии Совета муниципального образования. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась. Он отметил, что в прошлом году на реализацию госпрограмм в Приморско-Ахтарском районе направлено более 1,3 млрд руб. Средства были выделены на строительство социальных объектов, благоустройство территорий и развитие коммунальной инфраструктуры.

Сумма поступивших в бюджет средств за 2022 год превысила 2,1 млрд руб. Район стал участником национальных и региональных проектов в области образования, здравоохранения, культуры и благоустройства. В станицах Бородинской и Ольгинской были построены два новых парка. По нацпроекту «Здравоохранение» запроектировали поликлинику. Кроме того, в хуторе Аджановка появится фельдшерско-акушерский пункт.

25 января на 43-й сессии Совета депутатов выбрали нового главу Брюховецкого района. Сергей Ганжа, который ранее исполнял обязанности главы муниципалитета, вступил в должность.

Тат Гаспарян

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