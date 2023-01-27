Сергей Ганжа вступил в должность главы Брюховецкого района

Новый глава Брюховецкого района Сергей Ганжа, который ранее исполнял обязанности главы муниципалитета, вступил в должность. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Брюховецкого района Фото: пресс-служба администрации Брюховецкого района

«Для меня честь жить и работать на Брюховецкой земле, быть полезным землякам. Сделаю все, чтобы район двигался только вперед»,— сказал Сергей Ганжа.

Нового главу выбрали 25 января на 43-й сессии Совета депутатов. В конкурсе на должность также участвовал директор сельского дома культуры станицы Приазовской Александр Говоров.

Сергей Ганжа родился в станице Брюховецкой в 1975 году. В 1997 году он закончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

Согласно данным антикоррупционной декларации, в 2021 году Сергей Ганжа заработал 1,05 млн руб., его супруга — 506,1 тыс. руб., дочь — 225 тыс. руб. Его семье принадлежат доли в земельном участке (994 кв. м) и жилом доме (121 кв. м). Супруга также владеет автомобилями Skoda Fabia и Hyundai Solaris.

Исполняющим обязанности главы Сергей Ганжа стал в конце июля 2022 года. Его назначение произошло в связи с досрочным сложением полномочий главы Брюховецкого района Владимир Бутенко, в отношении которого было возбуждено три уголовных дела.

Татьяна Ручкина

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